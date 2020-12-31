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Uluslararası ajanslar dünyaya böyle duyurdu! Burası İstanbul
Kış aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesini fırsat bilen vatandaşlar, 80 saatlik kısıtlama öncesi kendilerini sokağa atarak son yılların en sıcak yılbaşı gününde güneşli havanın tadını çıkardı. İstanbul Caddebostan Plajı'na gelen vatandaşlar denize girdi. Uluslararası Haber Ajansı Reuters İstanbul'dan bu fotoğrafları dünyaya geçti.