Uluslararası ahlaksızlık! Suriye'de yardım karşılığında...

Suriye'de BM ile diğer uluslararası yardım kuruluşları adına yardım taşıyanların, Suriyeli kadınları insani yardım karşılığında cinsel istismar için kullandığı ortaya çıktı. BM'nin hazırladığı raporla açığa çıkan skandalın özellikle ABD destekli silahlı grupların elindeki bölgelerde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşları adına Suriye’de yardım taşıyan kişilerin gıda yardımı karşılığı cinsel istismarda bulunduğuna dair bir rapor yayımlandı. Rapor, 2015'te de benzer endişeler nedeniyle uyarılar yapılmasına rağmen, özellikle ABD’nin kontrolündeki Suriye’nin güney bölgelerinde bu olayların yaşanmaya devam ettiğini ortaya koydu.

RAPORDA KORKUNÇ GERÇEK

BM Nüfus Fonu’nun (UNFPA) hazırladığı rapora göre de Suriye’nin birçok vilayetinde insani yardım karşılığı yapılan bu teklif son derece yaygın. ‘Suriye’nin Sesleri 2018’ isimli raporda, kadınlar ve kız çocuklarının, kısa süreliğine evlendirildiği ve yardım alabildikleri belirtiliyor. Raporda, çalışanların, kadınları evlerine kadar bıraktığı ve sonra bunun ‘karşılığını’ istedikleri de anlatılıyor.

BM ile yardım kuruluşları olaylardan haberdar olmadıklarını savundu. UNFPA sözcüsü, Suriye’nin güneyinde ‘yardım karşılığı cinsel ilişki’ raporunda BM’nin ortaklık yaptığı iki yardım kuruluşu hakkında herhangi bir suçlamanın olmadığını kaydetti. UNICEF sözcüsü ise, ortaklık yaptıkları kuruluşları gözden geçirdiklerini kaydetti.

Bir yardım kuruluşu çalışanı olan Danielle Spencer’ın 2015’teki incelemelerine göre, Suriye’de, ‘Bir kadın gıda paketi aldıysa karşılığında cinsel istismara uğramıştır’ algısı yerleşmiş durumda. Spencer, konunun 7 yıldır görmezden gelindiğini kaydediyor.

Haziran 2015’te, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Dera ve Kuneytra’da 190 kadın ve kız çocuğunun yardım kuruluşu çalışanları tarafından istismar edildiğini rapor etmişti. BM ise konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapılmasını reddederek olayın üzerini kapatmıştı. (Yeni Şafak)