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Ulusal kahraman Yüzbaşı Tom Moore virüse yenildi

02 Şubat 2021 Salı - 23:35 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 23:35

Corona virüs salgınında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) milyonlarca pound bağış toplayarak İngiltere’nin simge isimlerinden biri olan Yüzbaşı Tom Moore, Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


İngiltere’de Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yardım kampanyası başlatan II. Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, Corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

İngiltere kraliçesi ikinci Elizabeth, Moore'un ailesi taziye mesajlarını iletti. İkinci Dünya Savaşında görev yapan emekli yüzbaşı Tom Moore, yardım çalışmasından dolayı geçen temmuz'da Kraliçe tarafından şövalye ilan edilmişti.
Salgının başında Moore evinin bahçesinde yürüteç ile tam 100 tur yürüme vaadinde bulunmuş ve halktan kendisine internet üzerinden destek olmalarını istemişti.

Moore'un bu çağrısı geniş yankı uyandırmış, sağlık çalışanları için 33 milyon pound bağış toplanmıştı.

Geçen nisan ayında 100 yaşına basan Moore'un doğumgünü ülke genelinde etkinliklerle kutlanmıştı.

 

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Yüzbaşı Tom Moore Corona virüs
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