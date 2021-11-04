Ulusal Faktoring halka arz talep toplama ne zaman? Ulusal Faktoring halka arz eşit mi, hisse fiyatı ve kodu, işlem göreceği tarih nedir?

Ulusal Faktoring halka arz olacak. Ulusal Faktroringin halka arz olacağının açıklanmasının ardından hisse kodu, fiyatı, talep toplama tarihleri araştırılmaya başlandı. SPK onayının ardından “Ulusal Faktoring halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?” sorularına yanıt aranıyor. Sektörde 20 yılı geride bırakan dev şirket toplam 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71'ine denk gelen payların halka arz edilmesini planlıyor. Peki, Ulusal Faktoring halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?

Ulusal Faktoring halka arz talep toplama tarihleri duyuruldu. SPK duyurusu ardından Ulusal Faktoring’ten pay sahibi olmak isteyenler, "Ulusal Faktoring ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı nedir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Ulusal Faktoring halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu…

Ulusal Faktoring halka arz talep toplama ne zaman?

Ulusal Faktoring’in halka arzı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek. Talep toplama tarihi 4-5 olarak belirlendi.

Ulusal Faktoring halka arz oransal mı, eşit mi?

Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olması bekleniyor.Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu

Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak. Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL'lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l'ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29'una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.

Ulusal Faktoring halka arz hisse kodu ise ULUFA’dır.