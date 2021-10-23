Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ulusal Faktoring'in halka arz başvurusunu onayladı. Ulusal Faktoring AŞ'nin hisse başı 2,49 liradan halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu. Peki, Ulusal faktoring halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? Ulusal Faktoring hisse fiyatı ne kadar, kaç lot?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yapılan değerlendirmelerin ardından Ulusal Faktoring A.Ş.'nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Ulusal Faktoring'in halka arzında, şirketin ortaklarından PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l'ye ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Ulusal faktoring halka arz ne zaman? Halka arz tarihi belli mi, Ulusal Faktoring hisse fiyatı ne kadar?

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Talep toplama tarihi henüz belli değil.

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ SATIŞI KAÇ LOT OLACAK, EŞİT Mİ?

Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.

HİSSELER 2,49 TL SABİT FİYAT, EK HİSSE SATIŞI YAPILABİLECEK

Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.