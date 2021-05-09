Uludağ bir yıl sonra yine İstanbul'dan görüldü

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla geçen yıl 'Evde Kal' sloganıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde İstanbul'dan Uludağ görülmüştü. Tam kapanma sürecinde bir yıl sonra aynı noktadan yine Uludağ görüntülendi. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, 'Şu aylarda bizim görüş mesafemizi etkileyen en önemli parametre hava kirliliği değil, atmosferdeki nem ve o bölgedeki meteorolojik koşullar. Sıcaklık değişiklikleri veya o bölgedeki rüzgar koşulları, atmosferdeki kırıcılığı etkileyen ve Uludağ'daki görüntünün yaz aylarında ve bahar aylarında bize ulaşmasını sağlayan parametrelerdir' dedi.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için geçen yıl "Evde kal" mottosuyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde İstanbul 'dan görülebilen Uludağ , bir yıl sonra aynı noktadan fotoğraflandı.

Açık havada İstanbul'un yüksek kesimlerinde izlenebilen Uludağ manzarası, tam kapanma sürecinin Marmara Bölgesi'nde hava kirliliğine olumlu yansımasının ardından kentin bazı noktalarından görülmeye başladı.

YAZ VE BAHAR AYLARINDA ULUDAĞ'IN GÖRÜLME İHTİMALİ ARTIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, AA muhabirine, optik sorun yoksa bir cismin görülebilmesindeki önemli etkenin mesafe olduğunu söyledi.

Mesafelerde atmosferik katmanların belirleyici olduğunu anlatan Demirhan, bu katmanların cisimden kişiye gelen radyasyonu kırabildiğini, yön değiştirmesine olanak sağladığını ya da hiç ulaştırmadığını ifade etti.

Araştırmanın yapıldığı bölgede görüş mesafesi ile kirleticiler arasındaki ilişkinin yüzde 62 olduğunun saptandığına değinen Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani kış aylarında kirleticilerin varlığı ya da yokluğu görüş mesafesini çok ciddi oranda etkiliyor, yüzde 62 oranında etkiliyor. Ozonla ilişki biraz daha yüksek. Troposferik ozonla ilişkisi yüzde 75. Nemle ilişkisi de yüzde 84'e kadar çıkıyor. Yani atmosferdeki nem, asıl kırıcılığı etkileyen parametre olarak karşımıza çıkıyor bu noktada. Peki yaz ayına gelirsek ne olur? Yaz ayındaki sonuç bizi gerçekten şaşırtıyor aslında. Yaz aylarındaki ilişki yüzde 20'lere düşüyor. Kirleticilerle sıcak yaz mevsimindeki görüş mesafesi ilişkisi ozon ile yüzde 32. En yüksek bu. Diğer kirleticiler PM10, azotdioksit ve kükürtdioksit ile olan ilişki de yüzde 28'e düşüyor. Asıl önemli parametre burada yine su buharı oluyor. Yani aslında şu aylarda bizim görüş mesafemizi etkileyen en önemli parametre hava kirliliği değil, atmosferdeki nem ve o bölgedeki meteorolojik koşullar. Sıcaklık değişiklikleri veya o bölgedeki rüzgar koşulları, atmosferdeki kırıcılığı etkileyen ve Uludağ'daki görüntünün yaz aylarında ve bahar aylarında bize ulaşmasını sağlayan parametrelerdir."