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Ulu Önder Atatürk Avustralya’da anıldı

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 8:39 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 8:39

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Avustralya’nın başkenti Canberra, Sydney ve Melbourne kentlerinde düzenlenen törenlerle anıldı.


Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Türkiye’nin Canberra  Büyükelçiliği, Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları tarafından 10 Kasım  Atatürk’ü Anma etkinlikleri düzenledi.
 
Başkent Canberra ve Sydney’deki Atatürk anıtlarında vatandaşlarında  katılımıyla gerçekleşen törenlerin yanı sıra Sydney ve Melbourne  Başkonsolosluklarındaki anma etkinliklerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün  hayata veda ettiği saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
 
Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı’nın okunduğu törenlerde anıtlara  çelenk konuldu, İstiklal Marşı eşliğinde göndere yarıya kadar Türk bayrakları  çekildi.
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk hakkında bilgiler içeren  konuşmaların yapılmasının ardından anma etkinlikleri sona erdi.
 
  
 

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10 lasım atatürk Avustralya
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