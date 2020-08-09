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Ultra zenginlerin corona virüsten kurtuluş planı! 100 bin dolardan başlıyor

Dünyadaki ultra zengin aileler corona virüs ile birlikte kendileri ve aileleri için güvenli sığınak arayışına girdi. Seçkin aileler, corona virüs ve gelecekte olabilecek yeni salgınlar için yedek plan yapıyor. Zenginler, corona virüsten az etkilenen ülkelerde yatırım yapıyor.

Ultra zenginlerin corona virüsten kurtuluş planı! 100 bin dolardan başlıyor Ultra zengin bireylerin, portföylerini yalnızca paralarını bir ülkeye taşıyarak çeşitlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni bir pasaport da dahil olmak üzere vatandaşlık avantajlarından yararlanmaları için bir yol olarak görüyor. Son beş ila 10 yıl içinde, net değeri 2 milyon ABD Doları ile 50 milyon ABD Doları arasında değişme eğiliminde olan katılımcılar arasındaki temel motivasyonlar, hareket özgürlüğü, vergi avantajları ve daha iyi eğitim gibi yaşam tarzı faktörleri olmuş durum.
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