Ülker Fırtınası nedir, ne zaman? Ülker Fırtınası nasıl olur, kaç gün sürer, neden Ülker Fırtınası deniyor?

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapmasının ardından hava sıcaklıkları düştü, rüzgâr başladı. Kuvvetli rüzgarlar bazı yerlerde hasarlara bile neden oldu. Öte yandan takvimlerde 21 Mayıs Ülker Fırtınası gününe olarak geçiyor. Peki, Ülker Fırtınası nedir, kaç gün sürer? Ülker Fırtınası ismi nereden gelir?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı akabinde, Balıkesir'de yaşanan tekne batması ve çatının uçması olayları yaşandı. Kuvvetli rüzgarlar hasarlara neden olurken vatandaşlar ülker fırtınası hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Ülker Fırtınası nedir, nasıl ve ne zaman olur? Ülker Fırtınası kaç gün sürer?

ÜLKER FIRTINASI NEDİR?

Denizcilerin kullandığı fırtına takviminde 21 Mayıs günü Ülker Fırtınası'nı gösteriyor. Ülker Fırtınası halk takviminde yer alan kuvvetli rüzgarlara işaret eden bir gündür. Fırtına takviminde 21 Mayıs-22 Mayıs tarihleri arasında 1 gün süreceği ifade edilmektedir.

Halk arasında 'kırk ikindi yağmurları' olarak bilinen bir döneme girdik.

İçinde bulunduğumuz süreç binlerce yıldır süregelen bir döneme işaret etmektedir. Ülker Fırtına olarak isimlendirilen bu günde kuvvetli rüzgarların etkili olduğu söylenmektedir. Öte yandan meteorolojiden de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Halk takviminde yaşanan kuvvetli rüzgarların nedeni Ülker Fırtınası dönemi ile açıklanmaktadır.

ÜLKER FIRTINASI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu ismin kökeni çok eski zamanlara dayanıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan atalarımız doğa olaylarını gözlemleyerek isimlendirmiştir. Yazılı değil sözlü kültürün parçası olan Ülker Fırtınası da her yıl Mayıs ayında rutin olarak kendini göstermektedir. Ülker Fırtınasının ismi ise Ülker takım yıldızından gelmektedir.

FIRTINA TAKVİMİ NEDİR?

Fırtına takvimi tamamen gözlemlere dayanan ve denizcilerin takip ettiği bir haritadır. Denizcilerin takip ettiği takvim çok eskilerden beri kocakarı takvimi olarak da anılmaktadır. Her ne kadar veriler çok önceden veriliyor olsa da tamamen gözleme dayalı olarak oluşturulan takvimlerdir. Fırtına takvimi Türkiye sahillerinde; denizde seyir yapanların, dalanların özellikle dikkat ettiği ve uzun yılların gözlemlerine dayanarak hazırlanan takvimdir.

FIRTINA NASIL OLUŞUR?

Dünyada, meydana gelen birçok doğa olayı vardır. Çok çeşitli nedenlerle meydana gelen bu doğa olaylarından günlük yaşamda en çok karşılaşılanlardan biri de, rüzgardır. Dünyada iki türlü basınç alanı bulunmaktadır. Bunlar yüksek ve alçak basınç alanlarıdır. Rüzgarın oluşumunda, bu basınç alanları oldukça etkilidir. Yüksek basınç alanlarından, alçak basınç alanlarına doğru olan ve yatay bir biçimde gerçekleşen hava hareketlerine rüzgar adı verilmektedir.Oluşum nedenine göre rüzgarların birçok türü bulunmaktadır. Bu türler içinde en tehlikelisi ise, fırtınadır. Fırtına, çok şiddetli esen rüzgarın meydana getirdiği hava hareketleridir. Bu rüzgar türü, bazen insanlar için oldukça tehlikeli hale gelebilmektedir.

Fırtınanın oluşmasına sadece rüzgar neden olmayabilir. Bazı meteorolojik olayların da, fırtına oluşumuna katkısı vardır. Bu meteorolojik olaylar ise, kar, dolu ve yağmur gibi olaylardır. Bir rüzgarın esme şiddeti 60 km ve üstüne çıkıyorsa, bu fırtınanın başlangıcı anlamına gelmektedir. Bu hız, fırtınanın şiddetine göre, 120 km ye kadar çıkabilmektedir.

Fırtınanın oluşumu, deniz ve okyanus gibi su kütleleri ile, kara kütleleri arasında farklılık göstermektedir. Deniz ve okyanuslarda fırtınaların başlama sebebi, buralarda esen çok şiddetli rüzgarlardır. Karalarda meydana gelen fırtınalar ise, rüzgarın yanında, gök gürültüsü, yağmur, yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarıyla oluşmaktadır. Gök gürültüsü ve yağmur ile oluşan fırtınalar ise, oldukça tehlikelidir.

İnsanlar için tehlikeli boyutlara gelebilme özelliğine sahip olan fırtınalar, genellikle deniz ve okyanuslarda başlayarak, kıyılara doğru ilerler ve kıyılara ve iç kesimlere zarar verir. Şiddeti büyük olan fırtınalar, deniz ve okyanuslarda şiddetli kabarmalara ve büyük dalgalara neden olmaktadır. Bu deni büyük fırtınalarda, yıldırım düşme olasılığı oldukça fazladır. Fırtına oluştuğu andan itibaren, beraberinde bazı maddeler taşımaktadır. Bu maddeler genelde dolu ve kar taneleridir. Ancak bu maddelere bazen, kum taneleri de eklenmektedir. Kum tanelerinin taşındığı yerde, fırtına çölde oluşmuştur ve bu tür fırtınalara kum fırtınası adı verilmektedir. Bunların dışında oluşan bir diğer fırtına türü ise, uzaydaki hareketlerle ilgilidir. Dünyanın manyetik alanı ve Güneşteki bazı patlamalar, fırtınaya sebep olabilir. Bu tür oluşan fırtınalarda, radyo dalgaları zarar görebilmektedir.