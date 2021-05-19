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Ülkeler almak için sıraya girdi! Flaş İHA ve SİHA talebi...
Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olma kabiliyetine sahip olduğunu belirten Varank İHA ve SİHA'lar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var.