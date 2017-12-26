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Ülkede skandalın böylesi! El feneriyle katarakt ameliyatı

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 17:06 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 17:06

Hindistan'da bir hastanede elektriklerin kesilmesi nedeniyle 32 katarakt ameliyatının el feneri ışığında yapıldığı ortaya çıktı.


Indian Express gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde jeneratörü bulunmayan bir hastanede  elektrik olmaması nedeniyle 32 katarakt ameliyatının el feneri ışında yapıldığı ortaya çıktı. 
 
Hasta yakınları kendilerine yatak verilmediğini, soğuk havada yerde uyudukları şikayetinde de bulundu.  
 
Şikayetlerin ardından harekete geçen Uttar Pradeş Eyaleti Sağlık  Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanenin bağlı olduğu Unnao  Sağlık Müdürünü görevden aldı.
 
Geçen ağustos ayında Uttar Pradeş eyaletindeki bir devlet hastanesinde  oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle yenidoğan ünitesindeki 60 bebek hayatını  kaybetmişti.
 
  
 
 

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Hindistan el feneri skandal
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