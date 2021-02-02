Ülkede infial yaratan açıklama, halk sokağa döküldü! 'Nefes alamıyoruz'

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da halk Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüsle ilgili yorumlarına daha fazla dayanamayarak sokağa döküldü. Ülkede son günlerde yaşanan oksijen sıkıntısı nedeniyle en az 11 kişinin öldüğü belirtilirken Bolsonaro'nun bu konuda yaptığı yorum adeta infial yarattı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 595 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 225 bin 99’a, 24 bin 591 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 229 bin 322’ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 779 bin 722 vaka ve 53 bin 90 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan 'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya 'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 77 bin 967’ye ulaştı.

Güney Amerika ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçirmiş türünün yayılmasını önlemek için Brezilya'ya seyahat kısıtlaması getirdi.

Kolombiya, Peru Arjantin ve Guyana, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyon geçirmiş türünün yayılmasını önlemek amacıyla, ABD 'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü Brezilya'ya yapılacak seyahatleri geçici olarak durdurma kararı aldı.

BREZİLYA'DA 'OKSİJEN' KRİZİ BAŞLADI

Brezilya'nın Manaus kentinde koronavirüs nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello hakkında ise soruşturma başlatılmıştı.

Amazon yağmur ormanlarındaki 2 milyon nüfuslu Manaus'ta Kovid-19 sebebiyle tıka basa dolan hastanelerde oksijen tüpü tükendi.

Ay başında 2'nci salgın dalgasının vurduğu kentte çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yüksek Mahkeme, federal polise ihmal iddialarının hedefindeki Sağlık Bakanı Pazuello hakkında soruşturma yürütmesi için 60 günlük yetki verdi.

DSÖ NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, her beş Kovid-19 hastasından birinin oksijene ihtiyacı oluyor. Ağır vakalarda bu, beşte üçe kadar çıkıyor.

DSÖ, elinde ülke bazında veriler olmadığını ancak bazı hastanelerde ağır ve kritik durumdaki hastaların sayısının artması nedeniyle oksijen talebinin de normal seviyelerin beş ila yedi katı arasında yükseldiğini belirtti.

OKSİJEN TÜPLERİ EN ERKEN 4 GÜN SONRA TEMİN EDİLMİŞTİ

Savcılık, Sağlık Bakanlığının 8 Ocak'ta kentteki hastanelerde oksijen tüpü stoklarının azaldığını bildiği halde en erken 4 gün sonra ekipman temin ettiği iddiasıyla mahkemeden soruşturma izni istemişti.

Brezilya Hava Kuvvetleri, kentteki hastanelerin salgının yükünü kaldıramaması üzerine, hastaları 15 Ocak'ta diğer eyaletlere taşımaya başlamıştı.

Brezilya, Kasım ayından bu yana oksijen talebi konusunda dünyadaki en sert artışlardan birini gördü. Brezilya'da Covid-19 vakalarının tedavisi için günde tahmini 340 bin ek tüp gerekiyor.

Manaus'taki durumun kriz noktasına ulaşmasının ardından diğer eyaletlerden ve Venezuela 'dan oksijen bağışları geldi.

Ancak Oswaldo Cruz Vakfı'ndan epidemiyolog Jesem Orellana, BBC'ye tedarikteki sıkıntıların devam ettiğini ve küresel talep nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini söylüyor.

BOLSONARO BİR KEZ DAHA İNFİAL YARATTI

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs salgını başladığından beri devam eden tavrı kriz yaratmaya devam ediyor. Virüsü asla ciddiye almayan, salgının başından beri yaşanan krizleri idare etmekte zorlanan, maske takmaktan kaçınan ve yaptığı açıklamalarla halkın güveninin kaybederek tepki toplayan Bolsonaro için ülkede şiddetli protesto gösterileri düzenlenmeye başladı.

Jair Bolsonaro, oksijen sıkıntısı yüzünden ölen koronavirüs hastaları olmasına ve hastaneler kapasitelerini doldurduğu için oksijen sıkıntısı yaşanmasına rağmen yaptığı açıklamalarla büyük tepki topladı. Bolsonaro yaptığı açıklamada oksijen sıkıntısını çözmenin devletin görevi olmadığını ifade ederek neredeyse solunum sıkıntısı çeken ve hastanelerde oksijen tüpü olmadığı için ölen vatandaşlarını umursamadığını ifade edince halk sokağa döküldü. Brezilya'da oksijen tüpü olmadığı için hastanelerde en az 11 koronavirüs hastasının solunum sıkıntısı nedeniyle öldüğü bildirilmişti.