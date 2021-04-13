ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Dünya » Ülkede 97 gün sonra yasaklar kalktı! Her yer tıklım tıklım...

Ülkede 97 gün sonra yasaklar kalktı! Her yer tıklım tıklım...

İngiltere'de Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında sağlanan başarı sonrası karantina kısıtlamaları kaldırıldı. 5 Ocak’tan bu yana devam eden “ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Ülkede 97 gün sonra yasaklar kalktı! Her yer tıklım tıklım... İngiltere’de hükümetin Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, geçtiğimiz gün normalleşme başladı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.