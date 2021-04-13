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Ülkede 97 gün sonra yasaklar kalktı! Her yer tıklım tıklım...
İngiltere'de Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında sağlanan başarı sonrası karantina kısıtlamaları kaldırıldı. 5 Ocak’tan bu yana devam eden “ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.
İngiltere’de hükümetin Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, geçtiğimiz gün normalleşme başladı.