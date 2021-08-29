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Ülke genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 0:44 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 0:44

Ülke genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadele sürüyor.


Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28  Ağustos itibarıyla Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durum  hakkında yazılı açıklama yaptı.
 
Ülke genelindeki 6 orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilen  açıklamada, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadelenin sürdüğü bildirildi.
 
Açıklamada, OGM'nin yangınlarla mücadelesinin devam ettiği  vurgulanarak, "Bugün ülke genelinde çıkan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan  yangını yaşandı. İzmir, Şırnak, Burdur, Edirne, Antalya ve Yozgat illerinde çıkan  orman yangınlarının tamamı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına  alındı. Tunceli'deki özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ü kontrol  altına alınırken, kalan 1 yangın için ise söndürme çalışmaları olumlu yönde  ilerliyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.
 
İzmir Aliağa'da 13.30'da başlayan orman yangınının, ekiplerin hızlı  müdahalesi ile 14.35'te kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Şırnak  Uludere Ortasu köyünde 13.00'te başlayan yangının ise 17.30'da kontrol altına  alındığı kaydedildi.
 
Açıklamada, Burdur Bucak Elsazı köyünde de orman yangını yaşandığı,  11.40'ta çıkan yangının 13.25'te kontrol altına alındığı belirtildi.
 
Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangının 08.00'de  kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
 
"Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25'te çıkan yangın 19.50'de  kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'te çıkan  yangın da 19.30'da kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları  devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana  geldi."
 
Tunceli'deki orman yangınlarından 3'ü kontrol altında
 
Açıklamada Tunceli yangınları için de bilgi paylaşımında  bulunuldu.
 
Özel güvenlik bölgesinde 18 Ağustos'ta saat 13.45'te ormanlık alanda  çıkan örtü yangınlarından 3'ünün kontrol altına alındığı belirterek, şunlar  kaydedildi:
 
"Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik  bölgesi olarak ilan edilen alanda çıkan orman yangını dört noktada başladı.  İşletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder  ve 25 personelle söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve  ormanının çok sık olmasından dolayı, yangını önlemek adına ekiplerimiz, 30  kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangınlardan 3  tanesi kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlamıştır. Devam eden diğer  yangına müdahale, ekiplerimizce yapılmaktadır. Yangının etrafında şerit açma  çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir.  En kısa zamanda yangın kontrol altına alınacaktır. Mevcut yangınlar örtü yangını  olup, örtü yer ekiplerimiz müdahale etmektedir. "
 
8 ayda 2 bin 105 yangın ile mücadele edildi
 
Açıklama bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin  105 orman yangını yaşandığı belirtilerek, yangınların tamamının, orman  teşkilatının yoğun çabalarıyla kontrol altına alındığı ve yanan alanlar için  yeniden ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.
 

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