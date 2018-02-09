Ülke çapında büyük operasyon! Mısır ordusu...

Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nın orta bölgeleri ile kuzeyinde, ayrıca Nil Deltası ve batıdaki çöl bölgesinde büyük bir 'terörle mücadale' operasyonu başlattığını duyurdu.

