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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde inceleme yaptı!

AA |  30 Ekim 2020 Cuma - 21:05 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 22:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.


 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.Karaismailoğlu,  gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü bir durum yaşandığını, depremi en az  hasarla atlatmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
 
Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok. Bütün  arkadaşlarımız burada. İçeride sağ kalan vatandaşlarımız var, onlara ulaşmaya  çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda burayı en az hasarla atlatmak için  arkadaşlarımız çalışıyor. Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada.  Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden  gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımız arabalarıyla yollara çıkmasınlar çünkü  ambulansların ve yardım ekiplerinin hareketlerini kısıtlıyorlar." Yaşanan kayıplar için üzüntülü olduklarını ifade eden Karaismailoğlu,  "AFAD çalışıyor, elimizde bazı bilgiler var ama değişiyor bilgiler, o yüzden  maalesef üzücü durumlar da var, en az hasarla, en kısa şekilde atlatmak için  çalışıyoruz." dedi.
 

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