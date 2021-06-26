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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 13 kat daha güvenli olacak

AA |  26 Haziran 2021 Cumartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 16:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Temelini attığımız köprümüz, 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte, Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır.” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen  Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde konuşan Bakan  Karaismailoğlu, dünya ticaretinde küresel lojistik güç olma hedefinin en önemli  adımı olan Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek ilk köprünün temel  atma töreninin yapıldığını belirtti.
 
Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son 19 yılda  Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek için olağanüstü yatırımlar  yaptıklarını ifade ederek, “Bazılarının hayal dediği bazılarınınsa hayal bile  edemediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca  Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey  Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve milletimizin  hizmetine sunduk.” diye konuştu.
 
Bu projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden  28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını aktaran Karaismailoğlu, geçit  vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştıklarını, Türkiye’yi yüksek  hızlı tren hatları ile ördüklerini dile getirdi.
 
“İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğindeki artış, İstanbul üzerinde  büyük baskı ve tehdit oluşturuyor”
Bakan Karaismailoğlu, havalimanı sayısını 56’ya yükselttiklerini ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi hava yolunu halkın yolu  yaptıklarını anlatarak, Türksat 5A uydusunun hizmet vermek için gün saydığını,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifiyle 28 Haziran Pazartesi günü uyduyu hizmete  alacaklarını söyledi.
 
Haberleşme alanında da atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla  Türkiye’yi çağın ötesine geçmesi için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan  Karaismailoğlu, “İnançla yürüttüğümüz bu çabalarımız ülkemiz ekonomisinin  kalkınmasına, ticari hareketliliğin gelişmesine ve istihdam artışına katkı  sunarken, halkımızın daha çevreci ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasına, imkân  vermiştir.” dedi.
 
Karaismailoğlu, ulaştırma sektörünün en önemli bileşenlerinden  birisinin su yolları ve denizcilik alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Günümüzde yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı’ndaki  gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt gibi  tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul  üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu  taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu.
 
İstanbul Boğazı’nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık  kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde bugün yaklaşık 45 bin olan, önümüzdeki  yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı’nın seyir, can,  mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha geçen  hafta, seyir hâlindeki kargo gemisinin bir balıkçı teknesine çarpması sonucu iki  balıkçımızın hayatını kaybetmesinin acısı yüreğimizde. Bunlar İstanbul Boğazı’nda  alternatif bir geçiş güzergâhına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor.”
 
"Yaklaşım viyadükleri ile birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1.618  metre olacaktır"
Adil Karaismailoğlu, mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının  görev aldığı Kanal İstanbul’un, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve  çevresindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlaması, boğazın tarihsel ve  kültürel dokusunun korumasının yanı sıra İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü  hafifleteceğini söyledi.
 
“Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından  İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak.” diyen Bakan Karaismailoğlu,  Kanal İstanbul ile Türkiye’nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünün  güçleneceğini, Karadeniz’in, ticaret gölü hâline dönüşeceğini vurguladı.
 
Karaismailoğlu, Türkiye’nin, uluslararası ulaştırma ve lojistik  koridorlarından daha fazla pay alacağını ve küresel ticarette daha etkin rol  oynayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, limanlar, demir yolu  bağlantıları ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul dünyayı  Türkiye’ye bağlayacaktır. Temelini attığımız köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-  Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte, Kanal İstanbul’un  Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır. Gergin eğik askılı köprü tipinde  ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün, eğik askılı köprü tabliyesi  46 metre genişliğinde, 2x4 şerit genişliğindedir. Yaklaşım viyadükleri ile  birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1.618 metre olacaktır.”
 
Bugün, geleceği tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam  anlamıyla vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile aslında ulaştırma sektöründe  yeni bir çağın kapısını araladıklarını belirten Karaismailoğlu, “Dünyada ve  ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler  ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda  ortaya çıkan bu stratejik hamlemiz, ülkemizi küresel bir lojistik üs konumuna  getirerek hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi  yapacak.” diye konuştu.
 
Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye’nin geleceğine  ışık tutacak her projede yanlarında olduğu ve destekleri için şükranlarını sundu.
 
İlk köprünün temelinin atılmasıyla Kanal İstanbul, fiilen hayata  geçirilmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanlığından itibaren "rüyası" olduğunu belirttiği ve Başbakan iken 27 Nisan  2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul, bugün ilk  köprünün temelinin atılmasıyla fiilen hayata geçirilmeye başlandı.
 
Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak  Kanal İstanbul'un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275  metre ve derinliği 20,75 metre olacak.
 
Kanal İstanbul ile "İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun  korunması ve güvenliğinin artırılması", "deniz trafiğinden kaynaklanan yükün  azaltılması", "Boğaz'ın trafik güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması",  "yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması" ve  "olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak yatay mimariye dayalı depreme  dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması" amaçlanıyor.
 
İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen Kanal İstanbul'un,  kamu-özel iş birliği kapsamında yapılması planlanıyor.
 
İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal  İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250  biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.
 
Bugün temel atma töreni gerçekleştirilen ilk köprü, Kuzey Marmara  Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08  (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde  inşa edilecek.

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