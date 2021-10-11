11 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.415 1.19 EURO 10,3720 -0.10
USD 8,9590 -0.11 ALTIN 505,350 -0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ulaştırma Bakanlığı 7 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular İŞKUR üzerinden olacak

11 Ekim 2021 Pazartesi - 13:36 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 13:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapacak.


Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra birimlerinde  görevlendirilmek amacıyla İstanbul Liman Başkanlığına 2, Antalya, Kocaeli Marmara Adası (Balıkesir), İzmir, Göcek (Muğla) liman başkanlıklarına da birer  olmak üzere toplam 7 usta gemici alınacak.

Sürekli işçi için başvurular, 11-15 Ekim döneminde "www.iskur.gov.tr"  internet sitesinden, en yakın İŞKUR hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon  hattından yapılabilecek.

İstenilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak  kazananlara ait nihai liste "www.uab.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.  Sözlü/uygulamalı sınav, İstanbul'da yapılacak. Sınav tarihi ve yeri  "www.uab.gov.tr" internet sitesinden duyur

 

ETİKETLER

Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı personel alımı işkur seohaber
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.