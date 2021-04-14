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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun acı günü

14 Nisan 2021 Çarşamba - 9:47 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 9:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakan Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve  Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini  duyurdu.  Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında,  "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen  kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve  kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini  kullandı.
 

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bakan Adil Karaismailoğlu acı günü
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