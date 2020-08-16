Ulaşımı olmayan koyda mahsur kaldılar! 8 kişi...

Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı.
Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı. Ardından onları kurtarmaya gelen 6 kişi de sırayla bota alındı. 8 kişi, botla Zonguldak Limanı'na götürüldü. Yaklaşık 12 saat sonra kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi, limanda bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bölgesinden karaya çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.