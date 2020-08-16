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Ulaşımı olmayan koyda mahsur kaldılar! 8 kişi...

DHA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 8:31 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 8:40

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anları havadan görüntülendi.


Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı.
 
Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı. Ardından onları kurtarmaya gelen 6 kişi de sırayla bota alındı. 8 kişi, botla Zonguldak Limanı'na götürüldü. Yaklaşık 12 saat sonra kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
 
HASTANEYE KALDIRILDILAR
 
Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi, limanda bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bölgesinden karaya çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 

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Zonguldak Kilimli koy
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