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Ulaşımda yeni dönem! Detaylar paylaşıldı

AA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 13:31 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 13:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021-2025 dönemini kapsayan "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı" ile ulaşım hizmetlerinde kalitenin yükseltileceğini bildirdi.


Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2021-2025 dönemi "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi  ve Eylem Planı"nın detaylarını anlattı.
 
 Söz konusu plan kapsamında herkes için eşit ve erişilebilir ulaşım  hedefiyle ortak akıl ürünü projeleri hayata geçireceklerini belirten  Karaismailoğlu, "Planla önümüzdeki 5 yıl içinde ulaşım hizmetlerinin kalitesinin  iyileştirilmesi ve toplumun tüm üyelerinin eşit şekilde sosyal ve ekonomik hayata  katılımının sağlanması konusunda öncülük ettiğimiz çalışmalara devam edeceğiz."  dedi.
 
Türkiye'nin, ulaşım ve iletişim alanında son 18 yılda attığı stratejik  adımlarla dünya liginde hak ettiği yeri aldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle  konuştu:
 
"Bu alanda yapılan yatırımların, dünya çapında ses getiren eserlerin  bunda etkisi büyük. Ülkemizin en ücra köşesinin dahi erişilebilir hale gelmesi,  Batı ile Doğu arasındaki köprü konumunu perçinlemiştir. İnsanımızın herhangi bir  engelle karşılaşmadan hareketliliğini artırmak için halihazırda büyük ulaşım ve  iletişim projeleri üretmeyi, bunları hayata geçirmeyi sürdürmekteyiz. Bu vizyonla  hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareketliliğini artırarak, gündelik yaşama  katılım düzeyini yükseltmek, konfor koşullarını ve yaşam kalitesini artırmak için  var gücümüzle durmaksızın çalışmaktayız."
 
Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Erişilebilirlik Yılı" ilan  ettiği 2020'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluğunu üstlendiği  "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"nın bütün çalışmalarının  tamamlandığını vurgulayarak "Belge, ilgili kamu kurumları, sivil toplum  kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyenler ve özel işletmeler arasından çok  paydaşlı temsilciliğe sahip platformların özenli ve hummalı çalışmaları sonunda  ortaya çıktı. İnsanımızın refahını artırmak için bundan sonra atacağımız adımlar,  Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ve buluşulan ortak  aklın ürünü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 
"6 stratejik amaç belirlendi"
 
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin imzalanmasıyla  erişilebilirliğe daha bütünsel yaklaşılmaya başlandığına işaret eden  Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:
 
 "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ülkemizin  ulaşım hizmetlerinde erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik eylem önerilerini  yönlendiren 6 stratejik amaç, 14 üst düzey stratejik hedef ve 33 eylem  belirlendi. Planla 2021-2025 döneminde farkındalığın artırılması, yönetişim  yapısı ile düzenleme ve denetlemenin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin  geliştirilmesi, alt ve üstyapılar ile araçların erişilebilirliğinin  iyileştirilmesi, ulaşım türleri arasında entegrasyonun güçlendirilmesi  amaçlandı."
 
Stratejik hedefleri gerçekleştirmeye yönelik eylemlerin de  hazırlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu amaçlara ulaşılmasının, ülkede  bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına  kadar birçok paydaşla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının iş birliğini içeren  katılımcı bir süreçle mümkün olacağını anlattı.
 
 Karaismailoğlu, stratejinin etkili şekilde uygulanabilmesi için  liderlik, rollerin ve sorumlulukların açıklığı, sağlam kurumsal yapılar, maliyet  etkinliği ve sürdürülebilir değişim için gerekli dönüşümün sağlanması amacıyla  gerekli geri bildirim döngüsünü sağlayacak etkili izleme ve değerlendirme  mekanizması oluşturulmasının planlandığını bildirdi.
 
Bakanlığın, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareket alanını  genişletip, sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla "her adımda  farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı’" vizyonu çerçevesinde  çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım  Stratejisi ve Eylem Planı ile gelecek 5 yılda ulaşım hizmetlerinin kalitesinin  iyileştirilmesi ve toplumun tüm üyelerinin eşit şekilde sosyal ve ekonomik hayata  katılımının sağlanması konusundaki çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
 
Karaismailoğlu, bu bağlamda 6-7-8 Ekim'de İstanbul'da  gerçekleştirilecek 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda söz konusu vizyonu  da ele alacaklarını belirterek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak  için ulaşım ve haberleşmede çalışmaları hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.
 
  
 

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