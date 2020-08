Ukraynalı model Daria Kyryliuk'ı kim darbetti? Görgü tanıkları anlattı

Eğlence dünyasına bomba gibi düşen olay, 31 Temmuz Cuma gecesi Çeşme’de yaşanmıştı. İddiaya göre, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve içinde Arap dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu arkadaş grubuyla The Beach of Momo adlı plaja gitti. Kyryliuk, 2 gün sonra yüzünün kanlar içinde olduğu bir fotoğrafı Instagram ’da paylaştı. Momo’da Kadir adlı kişi tarafından darp edildiğini öne sürdü. İlk kez konuşan Daria Kyryliuk, “Arkadaşlarımızla eğlenmek için The Beach of Momo’ya gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim” ifadelerini kullanmıştı.