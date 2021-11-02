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Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti!

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 22:40 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 22:40

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın istifasını Ukrayna Parlamentosuna sunduğu belirtildi.


Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk Telegram'dan yaptığı  açıklamada, Taran'ın Ukrayna Parlamentosuna istifasını sunduğunu aktardı.
 
Melniçuk, Taran'ın istifa kararına ilişkin başka bilgi paylaşmadı.
 
Halkın Hizmetkarı Partisinin grup toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı  Vladimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı pozisyonuna Oleksiy Reznikov'un adaylığı  teklifinin desteklendiği aktarılmıştı.
 
Reznikov, dün İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu  Bakanlığından istifa etmişti.
 
Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy dün, Ekonomi Bakanı Oleksiy  Lubçenko da bugün istifasını sunmuştu.

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Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran
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