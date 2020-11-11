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Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov koronavirüse yakalandı

DHA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 20:22 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 20:22

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.


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Ukrayna Dmitro Razumkov koronavirüs
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