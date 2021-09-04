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Ukrayna duyurdu! Kırım'da 50'den fazla kişi gözaltına alındı

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 22:31 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 22:31

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


Ceppar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynalı vatandaşlarına  yapılan kitle baskısının Kırım Platformu'na karşı intikam amaçlı olduğunu  belirtti.
 
Bakan Yardımcısı Ceppar, kısa süre önce gözaltına alınan 5 Kırım Tatar  Türkünün akıbetini öğrenmek için Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)  binasına gelen aralarında 2 gazetecinin de olduğu 50'den fazla kişinin gözaltına  alındığını açıkladı.
 
Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan  Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına  almıştı.
 

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