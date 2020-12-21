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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı: Kırım'daki işgalin sona erdirilmesi nihai amacımız

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 21:13 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 21:13

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın Kırım'da uluslararası hukuku ihlal ettiğini, bu nedenle Kırım'ın uluslararası gündeme daha fazla getirilmesi gerektiğini vurguladı.


Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Ukrayna'da çevrim içi düzenlenen "Avrupa Tartışmaları" serisi  "Kırım Platformu: İşgale Uluslararası Cevap" seminerinde yaptığı konuşmada,  "Kırım'daki işgalin sona erdirilmesi nihai amacımız." ifadesini kullandı.
 
Bunu gerçekleştirmek için 2021'de Kırım Platformu düzenleyeceklerini  dile getiren Ceppar, platformun devlet liderleri, dışişleri bakanları ve STK'ler  için birkaç farklı seviyede düzenleneceğini, Türkiye ve pek çok ülkenin bu  inisiyatifi olumlu karşıladığını belirtti.
 
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Rusya'nın Kırım'a  2014'teki gayrimeşru ilhaktan sonra 500 bin Rus getirdiğini, yarımadadaki Rus  askeri üssünün Karadeniz'de bir tehdit olduğunu ifade etti.
 
Rusya'nın yarımadada Kırım Tatar Meclisi'ni, kültürel mirası ve  medyayı yasakladığını söyleyen Çubarov, "7 senedir süren bu durumun değişmesi  gerekiyor. Bu durumu sona erdirmek için Kırım Platformu'nun zamanıdır. Platform,  Rusya'nın uluslararası hukuka dönmesini sağlayacak mı göreceğiz. Avrupa  Konseyi'nin aldığı kararlar var ama Rusya görmezden geliyor." dedi.
 
Avrupa Parlamentosu Üyesi Anna Fotiga, Kırım Platformu'nun  gerçekleşmesinin önemli olduğunu, Kırım'ın özellikle küresel güvenlik açısından  görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.
 
Rusya'nın, "Kırım'ın tarihi hakkı olduğu iddiasını dünyada satmak"  istediğini belirten Fotiga, bu hikayenin meşru olmadığını ve buna karşı  çıktıklarını dile getirdi.
 
"Kırım'da modern Stalinizm olan Putinizm yaşanıyor"
 
BlackSeaNews'ün Editörü Andriy Klimenko, Kırım Platformu'nun insan  haklarına ilişkin bir konu olmadığını, bir toprağı özgürleştirme meselesi  olduğunu belirtti.
 
Kırım özgürleştirilene kadar orada yaşayan Ukraynalılar ve Kırımlılar  için bir şey yapılamayacağını vurgulayan Klimenko, "Kırım, şu anda siyah bir  kutu, özgürlük yok, özgür medya yok. Kırım'da modern Stalinizm olan Putinizm  yaşanıyor, bu Avrupa'ya bir tehdit." dedi.
 
Klimenko, ABD'nin, Kırım'ı yasa dışı ilhakı nedeniyle Rusya'da 500  kuruma yaptırım uygularken Avrupa için bu rakamın 68 olduğunu ifade etti ve  Avrupa'yı Rusya'ya baskıyı artırmaya çağırdı.
 

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