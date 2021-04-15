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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ çağrısı

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 23:02 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 23:02

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ve Erdoğan'a minnettar olduğunu belirterek, vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı yaptı.


Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy,  Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında verimli geçen Türkiye ziyaretini  değerlendirdi.
 
Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesinin egemenliği  ve toprak bütünlüğüne olan desteği için teşekkür etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukraynalı ve Türk turistler için özel  şartlar hakkında görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Ukraynalı ve Türk turist  akışını artırmaktan bahsediyoruz. Özellikle şimdi birbirimize destek olmalıyız.  Rusların, Rusya'dan Türkiye'ye turizmi sınırlandıracaklarını söylediğini  duydunuz. Bu onların kişisel işleridir. Bence biz turizmimizi tam tersine  artırmalıyız ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
 

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