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Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Yangın uçağımız Türkiye'ye uçacak

30 Temmuz 2021 Cuma - 0:59 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 0:59

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti. Zelenskiy, "Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak" dedi.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söyledi.
 
"Dostum Erdoğan'a taziyelerimi ilettim"
 
Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" dedi.

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