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Ukrayna'dan Türkiye'ye 29 Ekim jesti

İHA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 1:57 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 1:57

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.


Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından elçiliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığı fotoğrafları paylaştı. Büyükelçi Sybiha, “Bu akşam itibariyle Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinin binası Türk bayrağının renkleri ile aydınlandı! Dost Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yaşasın Türkiye!” ifadelerine yer verdi.
 

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Ukrayna Ankara Büyükelçiliği 29 Ekim
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