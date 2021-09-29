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Ukrayna'dan kritik Kırım hamlesi! Resmen harekete geçtiler

AA |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 18:25 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 18:25

Ukrayna Bakanlar Kurulu, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi Eylem Planı"nı kabul etti.


Interfax Ukrayna'nın haberine göre, hükümet toplantısında konuşan  Başbakan Denis Şmıgal, kabul edilen dokümanın Kırım'ın geri dönüşü için kapsamlı  bir yol haritası olacağını kaydetti.
 
Gerçekleşen Kırım Platformu Zirvesinin tek seferlik bir etkinlik  olmadığına dikkati çeken Şmıgal, Kırım'ın kurtuluşu için detaylı adımları içeren  kapsamlı dokümanlar kabul ettiklerini ifade etti.
 
Şmıgal, ayrıca Kırım konusunun dünya gündeminde olması için  uluslararası organizasyonlar ve kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını aktardı.
 
Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi
 
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 11 Mart'ta "Kırım'ın  Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurmuştu.
 
Kuleba, hükümetin bu kapsamda iç ve dış politika olarak ayrılacak  kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağını belirterek, Kırım Platformu'nun dış  politika kapsamında en önemli girişim olacağını ifade etmişti.
 
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak  için 46 yabancı delegasyonun katılımıyla 23 Ağustos'ta Kiev'de Kırım Platformu  Zirvesi gerçekleştirilmişti.

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