Ukrayna'dan flaş açıklama: Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüşüyoruz

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ile uzay alanında yapılacak işbirliğine değindi.

Uruskiy, uluslararası ‘Antares’ projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ciddi partnerler arıyoruz. Ortak roket fırlatma aracı üretimi konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşüyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinin topraklarından (üretim) başlanabilir. Çünkü ne biz ne de Türk tarafı uzay üssü için uygun yer tahsis edemiyoruz " dedi.

"TÜRKİYE İLE DAHA CİDDİ KONTRATLARA HAZIRLANIYORUZ"

Ukrayna ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanında birçok sözleşmeyi yerine getirdiğini ve daha ciddi kontratlar üzerinde çalıştıklarını ifade eden Uruskiy, insansız hava araçları, uçak motoru ve iki ülkenin deniz kuvvetleriyle ilgili iş birliği imkanlarının gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, geçen eylül ayında Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy ile de bir araya gelmişti. Yıldırım, Ukrayna ile fırlatma teknolojileri, uydu üretimi ve pazarlama, uzayla ilgili alt sistemlerin geliştirilmesi gibi konularda iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini açıklamıştı.