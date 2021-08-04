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Ukrayna’dan Bayraktar TB2’ye övgü: Savaş kabiliyeti mükemmel

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:45 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 23:45

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü Bayraktar TB2 için "Modern savaş koşullarında, harp kabiliyeti mükemmel" ifadesini kullandı. Enstitü, Türk SİHA'sının üst düzey performansa sahip olduğu yorumunda bulundu.


Türk SİHA'sı Bayraktar'la ilgili övgü dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2 ile ilgili test sonuçlarını açıkladı.
 
Enstitü Bayraktar TB2 için "Savaş kabiliyeti mükemmel" dedi.
 
Test sonuçları başarılı
 
Ukrayna Askeri Kuvvetleri ile birlikte yürütülen testlerde, Türk SİHA'sı farklı modern elektronik savaş engellerine tabi tutuldu. Testler için "Olağanüstü derece başarılı sonuçlandı" denildi.
 
Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda, üst düzey performansa sahip olduğu vurgulandı. Türk SİHA'larının her duruma uyum sağladığı açıklandı.
 
NATO Tatbikatı’nda kullanılmıştı
 
Ukrayna geçen günlerde, Türkiye'den satın aldığı insansız hava araçlarını NATO'nun Karadeniz'de başlattığı Deniz Meltemi 2021 Tatbikatı'nda kullanmıştı. (TRT Haber)

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