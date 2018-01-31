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Ukrayna'dan 24 yıl sonra füze denemesi

31 Ocak 2018 Çarşamba - 14:36 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 14:36

Ukrayna, karadan karaya ve karadan deniz hedeflerine isabet yeteneğine sahip yeni bir seyir füzesini test ettiğini açıkladı.


Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi, denemenin başarılı olduğunu bildirirken, söz konusu gemisavar füzesinin menziliyle ilgili bilgi verilmedi.
 
Neptün projesi kapsamında tasarlandığı bildirilen yeni nesil füzenin yerli imkanlarla geliştirildiği kaydedildi.
 
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Turchynov, şöyle konuştu:
 
"İlk denemeydi ama bizim için çok önemliydi. Neden mi? Çünkü Budapeşte Memorandumu kapsamında imzalanan silahsızlanma anlaşmasının ardından Ukrayna ordusunun envanterinde güdümlü füze kalmamıştı. Bugün füze programımızda yeni bir sayfa açtık"
 
Turchynov ayrıca, denemenin uluslararası anlaşmalara uygun olduğunu belirtti.
 
Bundan 24 yıl önce yürürlüğe giren Budapeşte Memorandumu'na göre Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Sovyet döneminden kalan nükleer silahları imha etmesine mukabil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımıştı.
 
Ukrayna, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından ülkenin doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılarla mücadele ediyor. 
 
Euronews

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