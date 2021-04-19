19 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.25 EURO 9,7340 0.64
USD 8,0860 0.35 ALTIN 463,780 0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ukrayna’dan 150 adet otobüs siparişi!

19 Nisan 2021 Pazartesi - 13:11 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 13:13

Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde düzenlenen Uluslararası Mintrans Forum’a Jest ve Atak modelleriyle katılan Karsan, Kharkiv Belediye Meclisi ile iş birliği sözleşmesine imza attı.


Karsan, Kharkiv kentinin modernleşmesi kapsamında güçlendirilecek ulaşım altyapısına, bilgi ve ürün gamıyla destek verecek ve kente yapılacak toplu taşıma araç yatırımında söz sahibi olacak. Sözleşmenin ardından konuşan n Kharkiv Belediye Başkan Vekili İgor Terekhov, yatırım kapsamında 500 adetlik araç alımı planlandığını, 6 ve 8 metrelik araçların ilk 150 adedinin ise bu yıl içerisinde alınacağını ve bu doğrultuda Karsan ile iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Kharkiv Belediyesi ile imzaladığımız iş birliği sözleşmesinden ve kente sağlayabileceğimiz katkılardan mutluyuz. Bu kapsamda Ukrayna iş ortağımız MDG ile 150 adet Jest ve Atak aracını, Temmuz ayından başlayarak Ekim ayına kadar teslim edilecek şekilde anlaştık.” dedi.

ETİKETLER

Karsan Ukrayna Uluslararası Mintrans Forum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.