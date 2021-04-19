Ukrayna’dan 150 adet otobüs siparişi!

Karsan, Kharkiv kentinin modernleşmesi kapsamında güçlendirilecek ulaşım altyapısına, bilgi ve ürün gamıyla destek verecek ve kente yapılacak toplu taşıma araç yatırımında söz sahibi olacak. Sözleşmenin ardından konuşan n Kharkiv Belediye Başkan Vekili İgor Terekhov, yatırım kapsamında 500 adetlik araç alımı planlandığını, 6 ve 8 metrelik araçların ilk 150 adedinin ise bu yıl içerisinde alınacağını ve bu doğrultuda Karsan ile iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Kharkiv Belediyesi ile imzaladığımız iş birliği sözleşmesinden ve kente sağlayabileceğimiz katkılardan mutluyuz. Bu kapsamda Ukrayna iş ortağımız MDG ile 150 adet Jest ve Atak aracını, Temmuz ayından başlayarak Ekim ayına kadar teslim edilecek şekilde anlaştık.” dedi.