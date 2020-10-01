01 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.00 EURO 9,0150 -0.46
USD 7,6620 -0.76 ALTIN 469,270 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ukrayna'da orman yangını! 4 ölü, 10 yaralı

DHA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 9:55 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 9:55

Ukrayna’nın Lugansk kentinde çıkan orman yangınlarında dört kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın Lugansk kentinde dün başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınlarda dört kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
 
22 YERLEŞİM BİRİMİ TEHLİKEDE
 
Alevlerin, Stanitsya Luganska ve Severedonetsk ilçelerinde 22 yerleşim birimi için tehlike oluşturduğu, 120 kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, 9 bin 300 hektarlık alana yayılan ve onlarca evin zarar gördüğünü yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yangınları söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
 

ETİKETLER

Ukrayna yangın orman yangını
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.