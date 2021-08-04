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Ukrayna'da bomba paniği! Şüpheli hükümet binasına girdi

AA |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 12:05 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 12:05

Son dakika haberi... Ukrayna'da el bombası taşıdığını iddia eden ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hükümet binasına girdi.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombası taşıdığını iddia eden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hükümet binasına girdi.  
 
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi. 
 
Açıklamada, polisin özel operasyon başlattığı ve kimliği henüz  belirlenemeyen saldırganla görüşmeler yaptığı ifade edildi. 
 
Milletvekili Aleksey Gonçerenko da Telegram hesabından, hükümet  binasına el bombasıyla bir kişinin girdiğini, bölgeye özel ekiplerin ulaştığını aktardı. 
 
 

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