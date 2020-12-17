17 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.399 0.49 EURO 9,4970 -0.14
USD 7,7570 -0.58 ALTIN 467,600 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ukrayna'da belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 11:55 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 11:55

Ukrayna'nın Harkiv kenti Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.


Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna'nın Harkiv kenti Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, (61) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
 
Kernes'in eşi Oksana Gaysinskaya, belediye başkanının koronavirüsün yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 2010 yılından bu yana Harkiv belediye başkanlığı görevini yürüten Kernes, ekim ayında yapılan seçimlerde yeniden seçilmişti. 2014'te silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu.
 
ÜLKEDE SON DURUM
 
Ukrayna'da son 24 saatte10 bin 622 kişide daha koronavirüs Kovid-19 tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 919 bin 704'e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 artarak toplamda 15 bin 744'e çıktı.

ETİKETLER

Ukrayna koronavirüs Belediye Başkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.