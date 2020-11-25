UKOME toplantısı ne zaman? Saat kaçta? 6 bin yeni taksi projesi 3. kez oylanacak!

UKOME toplantısı ne zaman? İstanbul trafiğine 6 bin yeni taksi çıkarma projesi yarın UKOME’de oylanacak. 2. kez reddedilen yeni taksi projesi 3. kez oylamaya sunulacak.

İBB tarafından sunulan 6 bin yeni taksi projesi ilk kez 25 Haziran'da, ikinci kez de eylül ayında UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) gündemine gelen yeni taksi sistemi oylamadan geçemediği için reddedilmişti. Yeni taksi projesi bu kez 3. kez oylamaya sunulacak. Peki, UKOME toplantısı ne zaman?

UKOME TOPLANTISI NE ZAMAN?

İstanbul Kongre Merkezi’nde saat 14’te gerçekleştirilecek UKOME Toplantısı’nda 14 ana gündem maddesi belirlendi.

UKOME Toplantısı’nda öne çıkan gündem maddeleri arasında taksi taşımacılığının düzenlenmesi, okul servis ücret tarifesinin revize edilmesi, turizm taşımacılığının düzenlenmesi teklifi, D4 Yetki belgesiyle yapılacak servis taşımacılığına uygunluk görüşü verilmesi teklifi, otobüs taşımacılığının düzenlenmesi teklifi görüşülecek.

UKOME GÜNDEMİ

1. Metro İstanbul A.Ş.’nin; T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, 2020/1-4.A sayılı

UKOME kararına istinaden görev yapan araç listesinin güncellenmesi teklifi.

2. Yediemin Otopark Ücret Tarifesi’nin düzenlenmesi teklifi.

Yayalaştırma Projesi :

3. Fatih İlçesi, Ordu Caddesi ve Çevresi Revize Yayalaştırma Projesi ile Yaya Yönergesi teklifi.

Yol Kenarı Otopark :

4. Beykoz İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, 636 ada, 2 parsel önü kamu

malı saha üzerinde 31 araçlık yol kenarı park yeri teklifi.

5. Şişli İlçesi, Abdi İpekçi Caddesi, No:2 adresinde bulunan Tanzanya İstanbul Fahri

Konsolosluğu’na ait resmi araçlar için konsolosluk önüne 1 (bir) araçlık park yeri teklifi.

Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü :

6. Avrupa-Asya arası Çift Yönlü Transit Yük Taşımacılığı yapan araçların sadece Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanmalarına yönelik 2020/4-3 sayılı UKOME kararı ile oluşturulan Alt Komisyon Raporu.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü :

7. Araç Tescil Bilgisayar Kaydı’nda şerhi bulunan ticari plakalara yeni plaka belirlenmesi teklifi.

8. Muhtarlara ve İBB Meclis Üyelerine İstanbulkart oluşturulması teklifi.

9. Okul Servis Ücret Tarifesi’nin revize edilmesi teklifi.

10. Taksi Taşımacılığı’nın düzenlenmesi teklifi.

11. Turizm Taşımacılığı’nın düzenlenmesi teklifi.

12. Metrobüs ve Marmaray Aktarma ücretlerinin görüşülmesi teklifi.

A. Mahkeme Kararı Gereği Marmaray Aktarma Ücretleri’nin görüşülmesi teklifi.

B. Metrobüs Aktarma Ücretleri’nin görüşülmesi teklifi.

13. D4 Yetki Belgesiyle Yapılacak Servis Taşımacılığı’na uygunluk görüşü verilmesi teklifi.

14. Otobüs Taşımacılığı’nın düzenlenmesi teklifi.

A. Otobüs Hatları Araç, Güzergah Değişikliği ve Yeni Hat Düzenlenmesi teklifi.

B. Havalimanı-Karayolu Entegre Taşımacılık Ücret Tarifeleri Düzenlenmesi teklifi.

PROJENİN UKOME TARAFINDAN ONAYLANMASI ŞART

İBB’nin projeyi hayata geçirebilmesi için UKOME tarafından onay alması gerekiyor. UKOME'den onay çıkarsa bu kez proje İBB Meclisi'nde tarafından oylanacak. İBB Meclisi'nden onay çıkmaması durumunda ise İBB encümen kararıyla projeyi hayata geçirebilir.

İBB BAŞKANI GÜNDEMİ PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı twitter üzerinden yarınki UKOME toplantısına sunacak gündemi paylaştı.

Yolcu konforu sağlanacak

Şoförün mesleki koşulları iyileşecek

Taksiciliğe uluslararası geçerlilik sağlanacak

Tepe lambasına standart gelecek

Şoförlere düzenli sigorta sağlanacak

Engelli erişimi sağlanacak