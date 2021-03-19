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Uğur Şahin ve Özlem Türeci kimdir? İşte BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin, Özlem Türeci'nin kariyeri!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci kimdir? İşte BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin, Özlem Türeci'nin kariyeri!