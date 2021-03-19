Uğur Şahin ve Özlem Türeci kimdir? İşte BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin, Özlem Türeci'nin kariyeri!

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ederken, aşı müjdesini ilk kez dünyaya duyuran tüm dünyanın Kovid-19 mücadelesinde sembol isimler haline gelen BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı verildi. Bu önemli haberin ardından milyonlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin hayatını merak ediyor. Peki, Dr. Özlem Türeci kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin hayatı ve bilimsel çalışmaları...
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında geliştirdikleri aşıyla hayat kurtaran BioNTech kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Turacı’ya, Almanya’da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi. BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Şahin ve eşi Türeci, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla liyakat nişanı takdim edildi.
PROF. DR. UĞUR ŞAHİN KİMDİR?
Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 İskenderun doğumlu. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti.Ailesi Köln'de Ford fabrikasında çalışıyordu. Prof. Şahin, daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ve deneylere duyduğu ilgiyle dikkati çekti.Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan 'Ölümsüzlük Öldürücüdür' programını izleyen Uğur Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i kendisine örnek alarakKöln Üniversitesi'nde tıp okudu.Profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar'daki üniversitede çalışmaya başladı. Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Prof. Uğur Şahin, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi.Göğüs, kalınbağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürüten Prof. Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte melanom adı verilen cild kanserine karşı bir aşı üzerinde çalışma yürütüyordu. Prof. Şahin, COVID 19'un yayılması üzerine bu alana yöneldi.Prof. Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştı. 2008'de BioNTech şirketini kurdu.BioNTech'de bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.
ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?
Doğum tarihi: 1967
Kaç yaşında: 53 yaşında
Nereli: Lastrup, Almanya
Şirketin kurucularından Dr. Özlem Türeci, on yıl boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 2018'de BioNTech Tıp Şefi oldu.53 yaşındaki Türeci aynı zamanda Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanı.
Babası İstanbul'da bir doktor olan Türeci'nin ailesi, doğumundan önce Almanya'ya göçmüş.Türeci eşiyle Hamburg'da çalışırken tanışmış.Türeci "Düğün günümüzde bile laboratuvarda çalıştık" diyor.Çift, Ganymed şirketinde modifiye edilmiş genetik kodlarla bağışıklık sistemine kanserle mücadele etmeyi öğreten çalışmalar yapıyordu. Bu uygulamada bağışıklık sistemi, kanserli hücreleri vücuda giren bir virüs gibi algılayarak onları ortadan kaldırmaya çalışıyor.Ganymed'i satışları, Almanya'da o tarihe kadarki en büyük tıp şirketi satışı olmuştu.BioNTech şirketinde de mRNA teknolojisini kullanarak aşı alanında bir devrim yapmayı hedefleyen çift, şimdi bu yöntemi koronavirüs aşısı için kullanıyor.Euronews'e göre çift, koronavirüs salgını küresel bir pandemiye dönüşmeden önce bunun gerçekleşeceğini öngörerek 25 yıldır geliştirdikleri bu yöntemle derhal aşı çalışmalarına başlamaları gerektiğine karar vermiş.Yönetim kurulunu acil toplantıya çağıran ikili, Çin'de yaşananların tüm dünyayı etkilemeyeceklerini düşünen yöneticileri ikna etmek için çaba sarf etmiş.
UĞUR ŞAHİN DÜNYADAKİ EN ZENGİN TÜRK OLDU! İŞTE SERVETİ!
ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesine girdi.
ABD’li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 250’nin üzerinde değer kazandı.
ABD’de Nasdaq borsasında işlem gören BioNTech hisselerinin değerindeki yükseliş, Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech hissedarları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin’in, 5,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 500 insanı arasına girmesini sağladı.