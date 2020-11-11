Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin nereli, kaç yaşında? Koronavirüs aşını üreten BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin…

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğunun açıklanmasının ardından BioNTech'i 2008 yılında kuran Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında yapılan araştırmalar arttı. Merak konusu olan Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? İşte Uğur Şahin hakkında merak edilenler…

Koronavirüs salgınında bir dönüm noktası yaşandı ve koronavirüs karşısında yüzde 90 oranında etkili olan aşı üretildi. Korona aşısının Pfirzer ve BioNTech tarafından geliştirilmesinin ardından ‘’dünyayı kurtaran çift’’ olarak nitelenen Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Uğur Şahin hakkındaki detaylar…

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

BioNtech şirketinin İcra Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun’da doğdu.

Aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışan 55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçen İmmünolog ve onkolog olan Şahin’in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışıyordu.

Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor olan doktor olma hayali başaran Şahin, eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında yer alıyor. İngiliz Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri Ganymed'i 1,4 milyar euroya satmıştı. BioNTech'in piyasa değer ise 20 milyar euroyu aştı.