Uğur Şahin’den korkutan açıklama! Koronavirüste dördüncü dalga...

Kovid-19 vakalarının yeniden yükseliş trendine girebileceğine dikkat çeken Şahin sözlerine şöyle devam etti;

'Dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz.'

Koronavirüsün bulaşma oranının yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, 'Vaka sayıları artarsa, bu yeni bir dalga ile karşı karşıya kalacağımız anlamına gelir' ifadesini kullandı.

Salgın ile mücadele kapsamında üçüncü doz koronavirüsü aşılarının yapılması gerektiğini de belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı;

''İkinci dozdan yaklaşık 6 ay sonra antikor seviyelerinde düşüş gözlemledik.'