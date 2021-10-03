Uğur Şahin açıkladı! 'Gelecek yılın ortalarında...'

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Son dönemde varyantları ile gündemden düşmeyen virüs pek çok ülkenin takviye doz kararı almasına neden oldu.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Şahin, virüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve bu durumun aşıların sunduğu bağışıklığı azaltabileceğini öne sürdü.

Şahin bu durumun yeni aşıların geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarabileceğini savundu. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Önümüzdeki yılın ikinci yarısına doğru, koronavirüs aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor. Bu yıl yeni bir Aşı geliştirmeye gerek yoktu. Ancak gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz.'

'Koronavirüs kalacak ve daha da adapte olacak' diyen Şahin, Kovid-19'un evriminin devam ettiğini ve evrim sürecinin henüz başında olduğumuzun altını çizdi.

Aşının daha hızlı üretilmesi adına yapılan 'patenti paylaşın' çağrısı hakkında da konuşan Şahin, bu durumun kalite kontrolünü riske atacağını öne sürdü.