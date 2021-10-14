Uğur Namık Küçük kimdir, nereli? Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük’ün biyografisi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük yerine Taha Çakmak getirildi. Peki, Uğur Namık Küçük kimdir?

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı. Peki, Uğur Namık Küçük kimdir, nereli? İşte Uğur Namık Küçük’ün biyografisi…

Uğur Namık Küçük kimdir?

1981 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Uğur Namık Küçük, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Roma Üniversitesi Tor Vergata’da Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans programınıtamamlamasının ardından aynı üniversitede para politikası ve finans üzerine Doktora derecesini aldı.

2005-2009 yılları arasında Roma Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Küçük, 2009-2011 döneminde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nda ekonomist olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Ekonomist ve Stratejist görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak

risk yönetimi ve finansal piyasalar dersleri verdi.

2014 -2017 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş.’de çalıştı ve son olarak Başekonomist görevini yürüttü. 2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Başdanışmanlık görevini üstlenen Uğur Namık Küçük, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı. 13 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.