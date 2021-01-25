Uğur Mumcu bu yüzden mi öldürüldü! Teröristbaşı Öcalan...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Uğur Mumcu ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Selvi'nin yazısında "Uğur Mumcu, PKK ile ilgili bir kitap yazıyormuş. Bana Abdullah Öcalan’ın 12 Mart’ta tutuklandıktan sonra sıkıyönetim mahkemesi tarafından serbest bırakılması konusunu sordu. Sıkıyönetim mahkemesine MİT’ten gelen özel bir not üzerine bırakıldığı yönündeki bir bilginin peşindeydi" şeklindeki ifaler dikkat çekti.
Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:
UĞUR MUMCU’NUN PEŞİNDE OLDUĞU NOT
Vefatından bir süre önceydi. Ecevit’le Oran Sitesi’ndeki evinde röportaj yapıyordum. Ecevit’e “Gladio”yu sormuştum. Bütçesi ABD tarafından karşılanan, başbakanların dahi bilgisinin olmadığı devlet içindeki karanlık yapılanmayı ilk açıklayan Başbakan Ecevit’ti. Kendisi de Gladio’nun tertiplediği suikast girişimlerine maruz kalmıştı. İzmir Çiğli Havaalanı’nda Ecevit’e sıkılan kurşun Mehmet İsvan’a isabet etmişti. Suikastta kullanılan silah ve mermisinin Türkiye’de bulunmadığı, bulunanların da çok özel durumlarda kullanıldığı tespit edilmişti. 1977 Taksim olayları ise başlı başına bir felaketti. Ben bunları sıralarken Ecevit, yüzünü acı bir şekilde buruşturarak beni dinliyordu. “Taksim olaylarından ve İzmir suikastından sonra 2 kez başbakan oldunuz. Size yönelik suikastları neden aydınlatamadınız?” diye sordum. Ecevit, “Karşıma bir duvar çıktı. Öbür tarafa geçemedik” dedi. Soruyu çevirip bu kez, “Yıllar sonra yeniden başbakan olduğunuzda bu dosyayı açtırmadınız mı?” diye sordum. Bu kez, “Sormaz olur muyum... Bir yere kadar geldik ama oradan sonra ilerleyemedik. Önümüze bir duvar çıktı” demişti.
Muhalefetin sistem önerisi
Bu duvar 24 Ocak 1993’te vahşi bir şekilde katledilen Uğur Mumcu suikastında da karşımıza çıkmıştı.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, sonradan inkâr etse de Güldal Mumcu’ya, “Bir tuğla çekersem duvar yıkılır” demişti.
O duvar Gladio’ydu.
Ecevit’in de Uğur Mumcu’nun mücadele ettikleri karanlık yapılanma.
ÖCALAN’LA İLGİLİ NOT
Uğur Mumcu suikastından sonra Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Baki Tuğ’a gitmiştim. Baki Tuğ, 12 Mart’ta Deniz Gezmiş’lerin idam cezasına çarptırıldığı mahkemenin savcısıydı. Uğur Mumcu’nun, Baki Tuğ hakkında olumlu düşünceler taşımadığını yazılarından biliyordum. O nedenle, “Uğur Mumcu öldürülmeden kısa bir süre önce bana gelmişti. Eğer bu suikast olmasa görüşecektik” deyince şaşırmıştım. “Uğur Mumcu size neden geldi? Aranızın iyi olduğunu zannetmiyorum” deyince Baki Tuğ, “Uğur Mumcu, PKK ile ilgili bir kitap yazıyormuş. Bana Abdullah Öcalan’ın 12 Mart’ta tutuklandıktan sonra sıkıyönetim mahkemesi tarafından serbest bırakılması konusunu sordu. Sıkıyönetim mahkemesine MİT’ten gelen özel bir not üzerine bırakıldığı yönündeki bir bilginin peşindeydi” demişti. İyice şaşırdım. “Size böyle bir not geldi mi?” diye sordum. Baki Tuğ, reddetmemişti. Uğur Mumcu’ya arşivinden o notu araştıracağı sözünü verdiğini söylemişti. “Öldürülmese bana gelecekti” demişti. Uğur Mumcu öldürüldüğünde, bilgisayarında PKK hakkında yazdığı kitap çalışması vardı. Peki ben o notun peşine düştüm mü? Düştüm. Baki Tuğ’a birkaç kez sordum. Ama bir şey elde edemedim.