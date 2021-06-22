Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil birbirine girdi! 'Utan be utan'

Yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı medya organlarını finanse ettiğini iddia etti. Özdil'in bu iddiasına gazeteci Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

Tartışma, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz hakkında yazdığı tweetle başladı. Özdil, Korkmaz'ın finanse ettiği bazı gazetecilere ilişkin bilgilerin ABD 'deki iddianamede yazdığını ifade etti.

Özdil'in ima yollu suçlamasına Tele1 kurucusu Uğur Dündar sert tepki göstererek, "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be.. utan" ifadelerini kullandı.

Özdil'in kendisini en yakından tanıyan kişilerden biri olduğunu söyleyen Dündar, Özdil'i bildiklerini söylemeye çağırarak, "Kimse açık açık yazacaksın, yazacaksın, insanları töhmet altında bırakmayacaksın. Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana." dedi.