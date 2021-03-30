30 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.396 0.23 EURO 9,7700 1.05
USD 8,3250 1.52 ALTIN 450,720 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uganda'da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı

DHA |  30 Mart 2021 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 17:11

Uganda’da 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago, öğretmen hayaline kavuşabilmek için yıllar sonra ilkokula başladı.


Uganda’nın Budaka İlçesi’ndeki Mugiti kabasında yaşayanve 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için 30 yıl sonra ilkokul sıralarına geri döndü. Azminden vazgeçmeyen Kanyago, kendisinden 30 yaş küçük çocuklarla aynı sırada eğitim görüyor.
 
NBS TV’de yer alan haberine göre Kanyago'nun ilkokul öğretmenliği yapmak istediği ve İngilizce öğrenmeye başladığını aktardı. Yerel medyaya konuşan Kanyago, " Çocuklarıma bakmam gerektiği için okumaya fırsat bulamadım. Çok şey kaybettim gibi gözükse de aslında kaybettiğim hiçbir şey yok. Yeni küçük arkadaşlarımla eğitim görmek heyecan verici" ifadelerine yer verdi. 
 
a65992ebb2843a1fe685477a83c1aa1f.jpg (600×903)
 
 
dd4796c0b24325195b1e804767bc4f6b.jpg (600×399)
 

ETİKETLER

Uganda kadın ilkokul Harriet Kanyago
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.