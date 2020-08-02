Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz ay eşini aldattığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, başrolünde yer aldığı sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı iddia edildi. Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ezel dizisinde canlandırdığı 'Ramiz Dayı'nın gençliği' karakteri ile şöhreti yakalayan Ufuk Bayraktar'ın, rol aldığı 'Dayı' filminin setinde iki çalışana şiddet uyguladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımlayan Sinema TV Sendikası olayın takipçisi olduklarını, "Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği ‘Dayı’ isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana ’da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.

Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş’ın yanında durduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz!" sözleriyle duyurdu.

Ufuk Bayraktar da çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Tanımadığı halde benim kızıma el, kol şakası yaptığını gördüğüm kişiyi uyardım. Bu konuda hassas olduğumu, bir daha kesinlikle yapmaması gerektiğini söyledim. O adamın şefi olan hanımefendi de setin ortasında 5 dakika sonra gelip, bana ailemin ve çocuklarımın yanında hakaret etmeye kalktığı için cevap verdim. Babalık duygumdan dolayı sert cevap vermiş olabilirim, beyefendi ile alakalı hiçbir durum yoktur. Sadece kızıma olan aşırı hassasiyetimle alakalı bir durumdur. Saygılarımla, Ufuk Bayraktar..." dedi.