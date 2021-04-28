Ufka yolculuk sınav sonuçları 2021! 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, ödülleri?

2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçları tarihi için heyecan başladı. 2 aşamalı gerçekleştirilen sınavın ilki 25-26 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşti. 2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre 2.Aşama online sınav ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1 Haziran 2021 Salı günü saat: 20:00'da açıklanacak.
UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA ONLİNE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Ufka Yolculuk 2. Aşama Online Sınav 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Sorular "Sağlıklı Yaşam" konularında hazırlanmış kitaplardan sorulacak.
Sınav soru ve cevapları ise 24 Mayıs saat 20:00'da resmi internet sayfası üzerinden yayınlanacak.
UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ
2021 Ufka Yolculuk sınavı ödülleri Laptop ve Elektrikli Kaykay, Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bisiklet ve Bluetooth Kulaklık olacak.