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Ufka yolculuk sınav sonuçları 2021! 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, ödülleri?

Ufka yolculuk sınav sonuçları 2021! 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, ödülleri?