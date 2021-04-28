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Ufka yolculuk sınav sonuçları 2021! 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, ödülleri?

28 Nisan 2021 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 11:57

Ufka yolculuk 1. aşama online sınav sonuçları merak ediliyor. Adaylar Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Ufka Yolculuk 9.Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 1. Aşama Online Sınavı sona erdi. Dereceye giren adaylara laptop ve elektrikli kaykay ile ödülü verilecek. Peki, 2021 Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ufka Yolculuk sınav sonuçları 2021 hakkında merak edilenler…


2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçları tarihi için heyecan başladı. 2 aşamalı gerçekleştirilen sınavın ilki 25-26 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşti. 2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre 2.Aşama online sınav ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Haziran 2021 Salı günü saat: 20:00'da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA ONLİNE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Ufka Yolculuk 2. Aşama Online Sınav 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Sorular "Sağlıklı Yaşam" konularında hazırlanmış kitaplardan sorulacak.

Sınav soru ve cevapları ise 24 Mayıs saat 20:00'da resmi internet sayfası üzerinden yayınlanacak.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ

2021 Ufka Yolculuk sınavı ödülleri Laptop ve Elektrikli Kaykay, Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bisiklet ve Bluetooth Kulaklık olacak.

 

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