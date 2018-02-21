Ufak Tefek Cinayetler 17. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Oya ile Merve arasındaki savaşta hangi gelişmeler yaşandı? Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölümden ilk sahne de yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ilgili merak edilenler...

Ufak Tefek Cinayetler 17. son bölümü dün heyecanla izlendi. Hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Oya ve Merve kapışması katlanarak artıyor. İşte yaşanacaklar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!

Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!