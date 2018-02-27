Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölümde Sarmaşık'ta büyük kapışma!

Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Star TV'nin severek izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık yine karışıyor, büyük bir kapışma yaşanıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanları...

Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve oldukça heyecanlandırdı. Sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve'nin hırsız yalanını kim yakalayacak? İşte dizide bu akşam yaşanacaklar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. BÖLÜM FRAGMANI

Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor! Hemen saflar tutuluyor. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek! Savaş ışık hızıyla Oya - Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaşıyor. Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakalayacak. Üstelik kanıtıyla birlikte. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından? Pelin mi Oya mı Arzu mu?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?